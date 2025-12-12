حاكم الشارقة يوجّه بترقية 348 موظفاً في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بترقية 348 من موظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، كما اعتمد سموه صرف بدل مناوبة لـ 450 موظفاً من موظفي الهيئة.

وبحسب توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة يرقى عدد 348 موظفاً في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بتكلفة سنوية تبلغ 8.4 ملايين درهم من الموظفين المستوفين لشروط الترقيات بمختلف أنواعها، وتأتي هذه الترقيات في إطار دعم سموه للكوادر العاملة في الهيئة، وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم بكفاءة، وتعزيز دورهم في حماية البيئة، وصون التنوع الحيوي في إمارة الشارقة.

صرف بدل مناوبة

كما اعتمد سموه صرف بدل مناوبة لموظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية البالغ عددهم 450 موظفاً، وذلك بمبلغ شهري قدره 1500 درهم، وبتكلفة سنوية تبلغ 8.1 ملايين درهم. ويأتي هذا التوجيه دعماً للموظفين، الذين يعملون بنظام المناوبات، وتقديراً لجهودهم المستمرة في حماية البيئة والمحميات، وتعزيز استدامتها.

مرسوم

من جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

وبحسب المرسوم الأميري يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه، الهيكل التنظيمي التفصيلي لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة، بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

حصة الشامسي مديراً لهيئة البيئة في الشارقة

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس بشأن ترقية وتعيين مدير لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

‏ونص القرار على أن ترقى حصة عبدالله حميد الشامسي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي وخدمة المجتمع بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين مديراً للهيئة.