سعود بن صقر: الموسيقى تلعب دوراً محورياً في تقريب الشعوب

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، العرض الدولي الأول للأمسية الموسيقية الفنلندية «الطائر الأزرق.. حكاية فنلندية ساحرة في الموسيقى والفن»، التي أقيمت بتنظيم من سفارة فنلندا وقدمتها أوركسترا مدينة لوهيا الفنلندية بمشاركة عدد من العازفين.

وشهد الحفل الذي أقيم في ساحة الحصن بقرية الجزيرة الحمراء التراثية بالإمارة، حضور تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

وأكد سموه أن الموسيقى تلعب دوراً محورياً في تقريب الشعوب من بعضها، فهي لغة عالمية، تنقل المشاعر والأفكار بطريقة تتجاوز الكلمات، فمن خلال العروض الموسيقية والفنية، تتاح الفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات وتجارب الآخرين، وفنونهم الموسيقية المتنوعة، ما يعزز التفاهم والاحترام المتبادل، ويسهم في بناء جسور ثقافية قائمة على الحوار والإبداع المشترك.

وقال سموه: نحرص في رأس الخيمة على أن تكون مثل هذه الفعاليات جسراً للتواصل بين شعوب العالم، بما يعزز القيم الإنسانية المشتركة، ويثري المشهد الثقافي والفني في الإمارة، كما نعمل على دعم السياحة الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الدمج بين التراث المحلي والفنون العالمية.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بأداء المشاركين خلال الأمسية، وما قدموه من مقطوعات كلاسيكية مفعمة بالإحساس، عكست عمق التجربة الموسيقية وجمالياتها.

وقدمت الأمسية تجربة فنية متكاملة، شارك فيها عدد من العازفين وأوركسترا مدينة لوهيا الفنلندية، وجمعت بين الموسيقى والأدب والفنون البصرية والسرد الأدبي المستوحى من التراث الفنلندي.

وتخلل العرض مجموعة من الأعمال الموسيقية التي نقلت روح الثقافة الفنلندية، وعكست رسالة فنية عميقة تمحورت حول الأمل والصداقة والتسامح، وسط أجواء تراثية مميزة منحت الحفل طابعاً استثنائياً.