سلطان القاسمي: «الشارقة للفنون الأدائية» تقدم تعليماً متقدماً ورائداً

المجلس بحث آلية تطوير تعليم الفنون المسرحية والأدائية والموسيقية

استعراض مقترحات لدعم «الخريجين» لإنتاج أعمال فنية ومسرحية متنوعة وبلغات مختلفة

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح أمس، بحضور سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مقرها بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء، مشيداً سموه بما يقدمه المجلس من دعمٍ ومتابعة للأكاديمية، ما أسهم في تطوير تجربتها وتحقيق عدد من الإنجازات باعتبارها من المؤسسات العليا المتخصصة والمتميزة التي تقدم تعليماً متقدماً ورائداً في العديد من التخصصات الفنية والأدائية.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات التي تختص بخطط الأكاديمية المستقبلية لتطوير تعليم الفنون المسرحية والأدائية والموسيقية على مستوى إمارة الشارقة والمنطقة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين معايير التعليم المتخصص ودمجه وتكامله، مما يسهم في توسيع نطاق تخصصاته وتطوير مناهجه ووضع أطر عالمية تتناسب مع مخرجات تعليم الفنون بكافة أنواعها.

وناقش المجلس إضافة عدد من الشخصيات المعروفة ذات الخبرة الدولية في المجالات الفنية المختلفة إلى عضوية مجلس الأمناء، ما ينعكس على أداء المجلس في المستقبل وتوسيع نطاق التخصصات التي يضمها تماشياً مع توسّع كليات الأكاديمية، كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات لدعم خريجي الأكاديمية لإنتاج أعمال فنية ومسرحية متنوعة وبلغات مختلفة، ما يتيح لهم الانخراط العملي التطبيقي في تخصصاتهم، ودعم مشاركتهم في عرض أعمالهم في المهرجانات العالمية التي تبرز مستوى الأكاديمية ومواهب خريجيها.

وعلى هامش اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة سير الأعمال في مبنى كلية الموسيقى المزمع افتتاحه قريباً.

واطلع سموه خلال الزيارة على مخططات المباني الإنشائية لكلية الموسيقى، مستمعاً سموه إلى شرحٍ مفصل عن مرافق الكلية وما ستضمه من قاعاتٍ للتدريس والتدريب ومسرح متخصص، وغيرها من المرافق التي يتناسب تصميمها مع تخصص الموسيقى في الكلية لتكون وفق أعلى المواصفات الهندسية والتعليمية العالمية.