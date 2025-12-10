حمد الشرقي ورئيس مجلس إدارة «ياشا» الصينية يبحثان تعزيز التعاون في الاستدامة والمدن الذكية

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، دينغ تسي تشينغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة ياشا الصينية والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، خصوصاً في مجالات الاستدامة وتطوير المدن الذكية والصناعات المرتبطة بها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي حول عمل المجموعة في مجالات تحسين كفاءة المباني، وتطوير المدن الذكية والتنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار لدى الشباب، وأبرز إمكاناتها في مجالات البناء الأخضر والتقنيات الرقمية، مطلعاً على منظومة «البيئة الذكية»، التي تطورها الشركة، وتسهم في دعم التحول نحو مدن أكثر ذكاء وقدرة على التفاعل والاستدامة، من خلال حلول متطورة لإدارة الحركة المرورية، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة ياشا عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة، مشيداً بالدعم والتسهيلات الاستثمارية المرنة، التي يقدمها لرواد الأعمال في هذا السياق، والتي تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي مستدام، وتطلعه إلى التعاون مع الإمارة، للمساهمة في تطوير كفاءة المباني والمشاريع الثقافية، عبر دمج الطابع المحلي مع رؤى معمارية حديثة، تعزز الهوية الثقافية، مؤكداً أهمية العمارة وسيلة للتواصل الحضاري.

حضر اللقاء محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ومحمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة.