«تنفيذي الشارقة» يعتمد الهيكلين التنظيميين لـ«هيئة البيئة» و«الدفاع المدني»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات العامة المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة.

واستمراراً لتطوير المنظومة الإدارية وتعزيز العمل الحكومي وفق رؤية وتوجهات إمارة الشارقة الطموحة، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام لكل من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للدفاع المدني بما يتوافق مع الاختصاصات المنوطة بالهيئتين ودعم أدائهما لأدوارهما المهمة.

أنشطة

وناقش المجلس دعم السوق الاقتصادي في الإمارة بالمزيد من الأنشطة التجارية الحديثة التقنية والترفيهية، والتي تواكب التقدم السريع والمهارات الحديثة في المجالات المتنوعة، ويقدم تجربة وأنشطة نوعية للقاطنين على أرض الإمارة.

ووجه المجلس بدراسة الأنشطة الحديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ووضع الضوابط والمعايير التي تمكن الأنشطة التجارية من تقديم الفائدة، والحفاظ على الموروث الثقافي والقيمي وتعزيز ترابط الأسرة في المجتمع.