عمار النعيمي: حكومة عجمان تضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية موظفاً كان أم متعاملاً.

جاء ذلك خلال تكريم سموه، أمس بالديوان الأميري، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، خريجي برنامجي «الدبلوم المهني - مقيم التميز الوظيفي» و«الدبلوم المهني - مقيم الخدمات الحكومية»، اللذين ينفذهما برنامج عجمان للتميز بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان، على جهود الخريجين وإنجازاتهم المهنية والعلمية التي تنسجم مع رؤية عجمان 2030، في بناء جهاز حكومي متطور قادر على مواكبة التحولات وابتكار نماذج رائدة في الأداء المؤسسي.

وقال سموه: «نثمن اجتهادكم والتزامكم بصقل مهاراتكم، وما يظهره هذا التفاني من حرص على الارتقاء بجودة العمل الحكومي، والاستثمار في قدراتكم هو استثمار في مستقبل الإمارة، ودوركم اليوم يمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لمجتمع عجمان».

كما كرم سمو ولي عهد عجمان بـ «شارة نجم الخدمة» مجموعة من الكفاءات الوطنية المتميزة ممن أثبتوا حضوراً استثنائياً في تقديم الخدمة للمتعاملين. وشمل التكريم ناصر المرزوقي، ونوف الكعبي، وعقيل العوضي من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وأسماء المرزوقي من دائرة البلدية والتخطيط، وزينب العلي من دائرة الميناء والجمارك.