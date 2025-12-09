ولي عهد الفجيرة يستقبل سفراء تركيا وغواتيمالا والسلفادور

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري - كلاً على حدة - لطف الله غوكتاش سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، وخورخي رافايل ارشيلا رويز سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، وجيراردو بيريز فيغيروا سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة.

ورحّب سموه بالسفراء، الذين قدموا للسلام على سموه، مُتمنّياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم. وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون على مختلف الأصعدة.

وأشاد السفراء بما تشهده إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، من تطوّر مشهود ونهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات. حضر اللقاءات الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.