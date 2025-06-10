محمد بن راشد: مستمرون في تطوير دبي وبناء أفضل مدينة للعيش في العالم

30 كيلومتراً طول الخط الأزرق والتشغيل الرسمي 2029

حصول شركة إعمار على حقوق تسمية المحطة الأيقونية لمدة عشرة أعوام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاحتفال بوضع حجر الأساس لبدء تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يمتد بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ويخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

واعتمد سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، التصميم الفريد للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية»، أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً، وهي مستوحاة من فكرة بوابة العبور (Gateway)، وهي من تصميم الشركة الأمريكية الرائدة عالمياً سكيدموري، أوينغس وميريل (SOM)، وهي أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم، والتي صممت برج خليفة، والبرج الأولمبي في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو، حيث تتميز المحطة بتصميم فريد، يتماشى مع النسيج العمراني للمنطقة، ويُظهر رؤية دبي بوابةً للمستقبل، وتبلغ مساحتها قرابة 11 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي المحطة عام 2040، إلى أكثر من 70 ألف راكب يومياً، وبانتهاء مشروع الخط الأزرق، سيرتفع إجمالي طول السكك الحديدية في إمارة دبي إلى 131 كم، و78 محطة، و168 قطاراً.

سموه:

المسار الجديد للمترو سيكون إضافة كبرى للبنية التحتية للنقل في الإمارة

محطة «إعمار العقارية» أيقونة معمارية تضاف لأيقونات دبي الحضارية

2.5 مليار شخص نقلهم مترو دبي منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء وضع حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي الذي يبلغ إجمالي منافعه 56 مليار درهم.. المحطة تمثل أيقونة معمارية تضاف لأيقونات دبي الحضارية وستكون أولى محطات الخط الأزرق الذي سيمتد 30 كيلومتراً ليصل إجمالي طول السكك الحديدية بدبي إلى 131 كيلومتراً و78 محطة.. مترو دبي نقل من إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي أكثر من 2.5 مليار شخص بمعدل 900 ألف راكب يومياً.. والمسار الجديد سيكون إضافة كبرى للبنية التحتية للنقل في الإمارة».

وأضاف سموه: «مستمرون في تطوير المدينة.. مستمرون في بناء أفضل مدينة للعيش في العالم».

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله لمقر الحفل، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حيث اطلع سموه في مستهل الحفل، على عرض تاريخي لحلم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في تنفيذ مترو يربط مناطق دبي، وتضمن صوراً لزيارات سموه لعدد من العواصم العالمية، وصوراً نادرة أثناء استخدامه لشبكة السكة الحديدية في المملكة المتحدة، حيث راودت سموه فكرة تنفيذ مشروع مماثل في دبي في ذلك الوقت.

تطور المشروع

واستمع سموه لشرح من مطر الطاير، عن النمو في عدد مستخدمي المترو، والتصاميم وعدد محطات المترو، وعربات القطار، حيث تجاوز عدد مستخدمي مترو دبي من افتتاحه في 9 /9 /2009، حتى نهاية عام 2024، مليارين و527 مليون راكب، بمعدل 900 ألف راكب يومياً عام 2024، وشهد عدد الركاب نمواً مستمراً، حيث ارتفع من 38 مليوناً و887 ألف راكب عام 2010، إلى 69 مليوناً عام 2011، بنسبة نمو 77 %، وواصل ارتفاعه إلى أكثر من 109 ملايين راكب عام 2012، ثم ارتفع إلى أكثر من 200 مليون راكب عام 2017، ثم قفز إلى 260 مليون راكب عام 2023، ليصل إلى 275 مليوناً و400 ألف راكب عام 2024.

ووفقاً للدراسات، يتوقع أن يتجاوز عدد ركاب مترو دبي حاجز 300 مليون راكب عام 2026، ليصل إلى 320 مليون راكب عام 2031.

كما استمع سموه لشرح عن النمو في عدد المحطات، حيث انطلقت خدمة المترو بـ10 محطات عام 2009، لتصل إلى 26 محطة في 2010، ثم ارتفعت إلى 46 محطة عام 2011، وفي عام 2014، جرى تشغيل ترام دبي، ليرتفع إجمالي عدد محطات المترو والترام إلى 56 محطة، وشهد عام 2021، تشغيل مسار 2020 لمترو دبي، حيث أُضيفت سبع محطات، ليصل إجمالي عدد المحطات المشغّلة إلى 64 محطة، وستضاف 14 محطة جديدة عند تشغيل الخط الأزرق، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 78 محطة.

واستمع سموه لشرح عن النمو في أعداد القطارات، حيث ارتفعت من 16 قطاراً عند افتتاح المترو عام 2009، إلى 44 قطاراً في 2010، لتصل إلى 79 قطاراً عام 2011، ثم ارتفعت مع افتتاح ترام دبي في 2014 إلى 90 قطاراً، لتصل إلى 140 قطاراً عام 2021، وسيرتفع عدد القطارات مع تشغيل الخط الأزرق إلى 168 قطاراً، منها 157 قطاراً للمترو و11 للترام.

كما اطلع سموه على التطور في التصاميم الداخلية والخارجية لمحطات المترو، حيث استوحي التصميم الخارجي للمحطات العلوية من شكل المحارة، إضافة إلى التصميم الأيقوني المميز لمحطتي إكسبو، وإعمار العقارية، ويضم التصميم الداخلي لمحطات المترو سبعة نماذج، هي: التراثي، والأرض، والهواء، والنــار، والمـاء، إضافة إلى تصميم خاص لمحطتي إكسبو، وإعمار العقارية.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لشرح من مطر الطاير، عن الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يربط الخط الأخضر عند محطة الخور، والخط الأحمر عند محطة سنتر بوينت، ويخدم مناطق سكنية وأكاديمية ومشاريع تطويرية، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، كما يخدم أحد المراكز الحضرية التي حددتها خطة دبي الحضرية، وهو مركز واحة دبي للسيلكون، الذي يعد حاضنة للابتكار والمعرفة ويسهم في تطوير قطاع الاقتصاد المعرفي، والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين.

وقال مطر الطاير في معرض شرحه: إن الخط الأزرق يمتد باتجاهين، الأول يمتد من محطة الخور الانتقالية على الخط الأخضر، في منطقة الجداف، مروراً بدبي فستيفال سيتي، ومنطقة مرسى خور دبي، ومنطقة رأس الخور، ومنها إلى مدينة دبي العالمية (1)، التي تضم محطة انتقالية نفقية، ويستمر باتجاه المدينة العالمية (2) و(3)، ثم إلى واحة دبي للسيلكون، وصولاً إلى المدينة الأكاديمية، ويبلغ طول هذا الجزء 21 كيلومتراً، ويضم 10 محطات، بينما يمتد الاتجاه الثاني للخط الأزرق من محطة سنتر بوينت الانتقالية على الخط الأحمر في منطقة الراشدية مروراً بمناطق مردف والورقاء وصولاً إلى المحطة الانتقالية في المدينة العالمية (1)، ويبلغ طوله 9 كيلومترات، ويضم أربع محطات، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة للإيواء والصيانة للقطارات في منطقة الروية الثالثة.

وشاهد سموه فيلماً عن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يربط الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ويخدم مناطق اقتصادية وأكاديمية وسياحية وسكنية، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، ويربط تلك المناطق برحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي في 20 دقيقة، كما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، من خلال ربط خامس المناطق الحضرية بخدمة المترو، والمساهمة في خفض الازدحام المروري بنسبة 20 %، على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.

المحطة الأيقونية

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المجسم الضخم للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية»، واستمع لشرح من مطر الطاير، عن المحطة وهي أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً، وهي معلم حضاري يضاف للمعالم الحضارية في إمارة دبي، وتُظهر رؤية الإمارة باعتبارها بوابةً للمستقبل، وتشكل حضوراً بصرياً ينسجم مع النسيج العمراني في المنطقة، وترتقي بمفهوم صناعة المكان، وتجعل من المحطة وجهة رئيسة لمستخدمي الخط الأزرق، كما توفر فرصاً تجارية واستثمارية متكاملة.

وتقع المحطة على مساحة 11 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، حيث يتوقع أن يتجاوز مستخدمو المحطة عند التشغيل 70 ألف راكب، وتخدم المحطة سكان منطقة مرسى خور دبي الذين يقدر عددهم بـ40 ألف نسمة، إلى جانب زوار المنطقة.

وعند الوصول إلى مرسى خور دبي، يستقبل الزوّار مشهد معماري مهيب بارتفاع 74 متراً وعرض 38 متراً، وهو ما يوفّر سمةً وميزةً مكانية غامرة تبدأ من اللحظة الأولى من الوصول للمنطقة أو النزول من المترو، حيث ينفرد التصميم الخارجي للمحطة بواجهة شاهقة تنسجم مع المعالم العمرانية في المنطقة، والمحطة تتميز ببوابة مركزية ينفذ من خلالها الضوء الطبيعي نحو مستوى الرصيف، وهو ما يضفي أجواء مشرقة في النهار، حيث تنعكس أشعة الشمس على سطح الحجر لتبرز أناقته الدائمة، بينما تتحوّل المحطة ليلاً إلى منارة مضيئة تُرشد المسافرين، بفضل استراتيجية الإضاءة التي تعزز الطابع المعماري وتُرسّخ مكانة المحطة بوابةً لمستقبل دبي المشرق.

التصميم الداخلي للمحطة

وروعي في التصميم الداخلي للمحطة، إضفاء الإحساس بالفخامة، حيث تحتضن الزائر جدران شاهقة تُحلّق بأناقة إلى أعلى، مزدانة بملمس طبيعي ودرجات ترابية دافئة تعزّز الارتباط بالأرض وتستحضر روح المكان، وتُبرز صلابة المجتمع ووحدته، في مشهد معماري يمنح كل زائر شعوراً بالترحيب والانتماء.

وتعتمد لوحة المواد على تشطيبات راقية ودائمة، تشمل حجر الجورا الجيري وألواحاً جدارية من المعدن البرونزي عند مستوى الرصيف، تُكملها أرضيات من الجرانيت تُظهر المتانة والصلابة، أما في مستويات البهو والرصيف، فتسمح الألواح الزجاجية في الأسقف بنفاذ الضوء الطبيعي، مانحةً شعوراً بالرحابة والانفتاح يُثري رحلة التنقّل داخل المحطة، ويمتزج الحَجر الطبيعي بالمعادن المصقولة في توليفة متناغمة، تجمع بين الفخامة والرقي، مانحةً المحطة طابعاً معمارياً فريداً، يجمع بين الأصالة والحداثة.

وقد جرى اختيار المواد الإنشائية للمحطة لتجمع بين العراقة والحداثة، مثل الحجر والزجاج والبرونز، بما يؤكد التزام دبي المستمر بالتطور، ويمنح تصميمها الديناميكي وحجمها المعماري حضوراً بصرياً لافتاً، كما رُوعي في اختيار المواد الاستدامة والعمر الافتراضي الطويل والقدرة على تحمّل ظروف الاستخدام والمناخ، وذلك انسجاماً مع أهداف المحطة الأيقونية في تحقيق أعلى معايير الكفاءة البيئية.

وأُعلن خلال الحفل حصول شركة إعمار على حقوق تسمية المحطة الأيقونية «إعمار العقارية» لمدة عشرة أعوام بعد التشغيل الرسمي في 2029، وستشهد المرحلة القادمة، إعلان حقوق التسمية للمحطات الأخرى على الخط الأزرق.

وفي ختام الحفل التقطت صورة تذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق العمل المشرف على تنفيذ الخط الأزرق من الهيئة والتحالف المنفذ للمشروع والاستشاري.

مطر الطاير: الخط الأزرق يخدم مناطق يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040