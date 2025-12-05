خالد بن محمد يبحث بناء الشراكات مع رئيس معهد «ميلكن»

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مايكل ميلكن، رئيس معهد «ميلكن»، وذلك على هامش مؤتمر «ميلكن» للشرق الأوسط وأفريقيا الذي تستضيفه أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، حيث تم تأكيد أهمية بناء شراكات ذات أثر استراتيجي فعال، وترسيخ دور رأس المال في دعم التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.

نماذج

كما تناول اللقاء أهمية تطوير نماذج تعاون فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الشراكات العابرة للحدود، بما يعزز مكانة أبوظبي منصة عالمية للحوار الاقتصادي والاستثماري، وحاضنة للمبادرات التي تسهم في تقديم حلول عملية للتحديات العالمية، لا سيما في مجالات الاستثمار المستدام، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والعمل المناخي.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

ويعقد مؤتمر «ميلكن» الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى وبناء الشراكات المؤثرة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الاستقرار والنمو طويل الأمد في المنطقة.