6 قصص نجاح إماراتية في دورة لزراعة الأعضاء

في إطار المشاركة الأولى لدولة الإمارات في دورة الألعاب العالمية لزراعة الأعضاء التي استضافتها مدينة درسدن الألمانية وشهدت مشاركة لرياضيين ممن أجريت لهم عمليات نقل وزراعة أعضاء.

إضافة إلى متبرعين رياضين، نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حفل تكريم الوفد الإماراتي المشارك، وذلك احتفاءً بقصص التعافي الملهمة وإبرازاً لقيمة التبرع بالأعضاء ودوره في إنقاذ الأرواح، وتقديراً للجهود الوطنية التي أسهمت في إنجاح البرنامج وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء على مستوى الدولة.

وسلّم الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي والمشرف على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة في ديوان الوزارة بدبي، دروع التكريم لأعضاء الوفد الإماراتي الذين مثلوا برنامج «حياة» التابع للوزارة.

وقد جسد المشاركون من خلال حضورهم في هذه البطولة الدولية قيم العزيمة والإصرار وروح التحدي بعد رحلة الزراعة أو التبرع في صورة تعكس التقدم المتحقق في منظومة التبرع بالأعضاء في الدولة.

وشهدت الدورة مشاركة 6 رياضيين من الدولة من متلقي زراعة الأعضاء والمتبرعين الأحياء، الذين جسّدوا قصصاً ملهمة عن الشجاعة والتعافي وحققوا إنجازات رياضية بارزة في بطولة شارك فيها 2500 من 51 دولة، حيث فازت الإمارات بذهبية سباق 200 متر وذهبية رمي الرمح وبرونزية سباق 200 متر، برونزية زوجي البتانك.

ومثّلت مشاركة الرياضيين الإماراتيين شهادة على كرم المتبرعين وكفاءة الفرق الطبية المتخصصة في الزراعة، والتقدم النوعي في البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة».

وأكد الدكتور أمين الأميري أن مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب العالمية لزراعة الأعضاء، تمثل إنجازاً وطنياً وإنسانياً يعكس التقدم الذي أحرزناه في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، بفضل رؤية ودعم قيادتنا الرشيدة وتكاتف كافة الجهات المعنية، وأشار سعادته إلى أن برنامج «حياة›» يجسد قيم العطاء والتكافل.