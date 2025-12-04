شراكة استراتيجية لتعزيز الخدمات المصرفية الذكية لموظفي حكومة الإمارات

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي الأول، بهدف تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة لموظفي الحكومة الاتحادية من خلال التكامل الرقمي، وذلك في إطار جهود توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية في الدولة، ودعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، وفيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وتأتي هذه الشراكة، في إطار دعم جهود حكومة دولة الإمارات لتسريع التحوّل الذكي، إذ سيتمكن موظفو الحكومة الاتحادية، عبر الربط المباشر بين أنظمة بنك أبوظبي الأول والمنصات الحكومية التابعة للهيئة، من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى تقديم شهادة راتب. وقد تم تصميم هذه العملية السلسة والآمنة لتوفير الوقت، وتبسيط الإجراءات، وتحسين التجربة المصرفية.

وأكد فيصل بن بطي المهيري أن الشراكة الجديدة مع بنك أبوظبي الأول، تترجم توجهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتعزيز التكامل بين أنظمة الحكومة الاتحادية والقطاع المصرفي، بما يسهم في تطوير تجربة الموظف الحكومي، وتبسيط الإجراءات بشكل مبتكر وفعّال.

وقال إن الشراكة تسهم في دعم جهود الهيئة المتواصلة لتسريع وتيرة التحول الذكي، والربط المباشر، وتوفير حلول حكومية ذكية، تدعم رؤية دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وتُسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت فتون حمدان المزروعي: «يحرص بنك أبوظبي الأول على ترسيخ موقعه الريادي في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، مرتكزاً على معايير متقدمة من الأمان والكفاءة والابتكار، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات وأولوياتها الوطنية».

وأضافت: «يواصل البنك الاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة العمليات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات التقليدية، وتسريع تقديم الخدمات بدقة وموثوقية أعلى».