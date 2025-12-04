«الاتحاد النسائي» يترأس اجتماع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً

عقدت جامعة الدول العربية، والاتحاد النسائي العام، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، وذلك بمشاركة نقاط الاتصال في الدول العربية، بهدف ضمان التشغيل التجريبي السلس للمرصد قبل إطلاقه الرسمي، وتعزيز جهود العمل العربي المشترك في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً.

وافتتحت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام رئيسة اللجنة التوجيهية للمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً في جامعة الدول العربية، الاجتماع بكلمة ترحيبية نقلت خلالها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتمنياتها للدول العربية وأعضاء اللجنة بالتوفيق في دورهم الحيوي كنقاط اتصال في تفعيل المرصد وتعزيز مساهمته في تمكين المرأة اقتصادياً على المستوى الإقليمي.

وأكدت السويدي أن المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً يأتي ثمرة تعاون عربي بناء، يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم العمل العربي المشترك، وإيمانها بأهمية توفير منصة موحدة تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتنمي قدراتها.

وأشارت إلى أن اعتماد المرصد خلال الدورة الـ33 للقمة العربية يعكس تقدير الدول العربية للدور الريادي لدولة الإمارات، ولشراكتها الوثيقة مع جامعة الدول العربية في تطوير وتنفيذ هذه المبادرة النوعية.

وشهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً لخطة العمل وآليات التشغيل قدمته المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام رئيسة اللجنة التنفيذية للمرصد، واستعرضت فيه مراحل التشغيل الأولية، وإطار الحوكمة، ودور اللجنتين التوجيهية والتنفيذية، إلى جانب توضيح مسؤوليات نقاط الاتصال والمتطلبات الفنية والتنظيمية التي ينبغي استكمالها في الدول الأعضاء قبل الإطلاق الرسمي للمرصد.

وأشارت المناعي إلى أن هذا المشروع سيوفر منصة تتيح للدول العربية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز التواصل الإقليمي، وفتح آفاق جديدة لرائدات الأعمال، بما يسهم في ترسيخ دور المرأة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

ويمثل هذا الاجتماع خطوة محورية لضمان التشغيل التجريبي الفاعل للمرصد وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، بما يسمح بتبادل الملاحظات وتطوير آليات العمل قبل التدشين الرسمي.