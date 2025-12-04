«زايد لأصحاب الهمم» تعزز حضورها الدولي وخدماتها الرقمية

حققت هيئة زايد لأصحاب الهمم، خلال العام الجاري، العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي في مختلف المجالات، ونظمت فعاليات عالمية ووطنية، استقطبت مشاركات واسعة من داخل الدولة وخارجها، وعززت حضورها دولياً.

فقد فازت الهيئة بجائزة «زيرو بروجكت» العالمية لعام 2026، عن مشروعها المبتكر «إصدار تصاريح المواقف لأصحاب الهمم»، الذي يجسّد تحولاً رقمياً متقدماً في الخدمات الحكومية الذكية، عبر تمكين المتعاملين من تقديم الطلبات إلكترونياً.

وسجّلت رياضة أصحاب الهمم في الإمارات إنجازات تاريخية، حيث توّج البطل محمد هاشل الحبسي، لاعب نادي العين لأصحاب الهمم، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للرماية البارالمبية.

ونظمت الهيئة بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 وحقق منتخب الإمارات المكوّن من منتسبي الهيئة المرتبة الثالثة في الترتيب العام بعد إحرازه 9 ميداليات: 5 ذهبيات، 3 فضيات، وبرونزية واحدة.

كما نظمت فعالية وطنية كبرى مسيرة وطن في مدينة العين بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، تحت شعار 54 مليون خطوة لأجل الوطن، بمشاركة أكثر من 16 ألف شخص.

وأطلقت الهيئة استراتيجيتها نبراسنا لعام 2026 القائمة على محاور التمكين والدمج والتحول الرقمي والاستدامة المجتمعية، إلى جانب خطة ترويج داخلية تعزز الوعي المؤسسي وترسخ الانتماء لدى الموظفين، دعماً لرؤيتها الشاملة في خدمة أصحاب الهمم.

وأكدت الهيئة ريادتها في نقل تجربة الإمارات في تمكين ودمج أصحاب الهمم إلى المحافل العالمية من خلال مشاركتها الفاعلة في الجلسة الجانبية الرسمية ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 18) بالأمم المتحدة في نيويورك.