نهيان بن مبارك: تعزيز القيم الإماراتية لدى الأجيال استثمار في مستقبل الوطن

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن التوجه نحو تعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ القيم الأخلاقية بين الأجيال، أصبح نهجاً ثابتاً لصندوق الوطن وفق التوجهات السامية للقيادة الرشيدة أن تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الإمارات.

ومن هنا يبرز برنامج «شتاء صندوق الوطن» كإحدى المبادرات المجتمعية التي تجمع بين الأصالة والمنهجية التربوية التي تركز على تعزز الانتماء، وترسخ منظومة الأخلاق العملية، وتعيد الاعتبار للغة العربية كجسر للمعرفة والقيم.

جاء ذلك عقب اعتماد معاليه أمس خطة صندوق الوطن لإطلاق أنشطة برنامج «شتاء صندوق الوطن» في 10 مقرات رئيسية على مستوى الدولة لاستقبل طلاب المداري بداية من 8 ديسمبر الجاري، وعلى مدى أسبوعين، ويستهدف البرنامج طلاب المدارس من سن 6 وحتى 16 عاماً ضمن 4 فئات رئيسية، ويضم عشرات الفعاليات .

حيث يركز الأسبوع الأول على السنع الإماراتي لغة وعمل، وقيم أخلاقية مثل الاحترام ـوالكرم، و الإحسان والحكمة، أما الأسبوع الثاني فيركز على الأخلاق الإسلامية في حياتنا اليومية مثل الصدق، الصبر، و التواضع، و الوفاء بالعهد، والتي تعكس رؤية الصندوق في الاستثمار بالإنسان، والعمل على بناء جيلٍ معتز بموروثه الثقافي والديني، وقادر على تمثيل قيم السنع الإماراتي في حياته اليومية.

قيم مجتمعية

وقال معاليه إن اعتماد خطة شتاء صندوق الوطن يأتي تأكيداً على التزامنا العميق ببناء الإنسان، وترسيخ القيم المجتمعية والفضائل الأخلاقية، وتعزيز السلوك الإيجابي في نفوس الأجيال الجديدة.

وأضاف معاليه أن نسخة هذا العام تركز بشكل خاص على السنع الإماراتي من خلال تعليم الطلبة مبادئه وقواعده، وتعريفهم بالقيم التي نشأ عليها أبناء الإمارات مثل الاحترام، الكرم، الإحسان، والحكمة، في إطار الحرص على تحقيق استدامة هذه القيم المتجذرة في موروثنا الثقافي والديني، لتبقى حاضرة في سلوك أبناء وبنات الإمارات

وأشار معاليه إلى أن برنامج شتاء صندوق الوطن الذي يستمر على مدى أسبوعين يركز على أنشطة تتعلق السنع الإماراتي «لغة وعملاً»، كما يركز الأسبوع الثاني على الأخلاق في الحياة اليومية، وتشمل الصدق، الصبر، التواضع، والوفاء بالعهد، منبها إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق سبعة أهداف رئيسية هي، تعليم مبادئ السنع الإماراتي وقيمه السلوكية.

وتعزيز استخدام اللغة العربية الفصحى، ودمج القيم الدينية والاجتماعية في أنشطة تربوية تفاعلية، وتعريف الطلاب بالتاريخ الإماراتي عبر المتاحف والمواقع التراثية، وتعزيز وعيهم بأهمية حماية البيئة والاستدامة، ورفع الوعي بأهمية الموروث الثقافي، ودعم اللغة العربية.

أنشطة متخصصة

وأشار معاليه إلى أن البرنامج يقدم عشرات الأنشطة المتخصصة حسب الفئات العمرية الأربع، حيث تركز الفئة الأولى (6–8 سنوات) على أنشطة حركة ومرح، قصص مبسطة، الرسم والتلوين، حفظ آيات قصيرة، تعليم قيم الاحترام والرحمة والمشاركة.

وربط القيم بالموروث الإماراتي، أما الثانية (9–11 سنة) فتقدم للطلبة أنشطة حركية، قصص قصيرة، لعب جماعي، حفظ السور القصيرة، ربط القيم الإسلامية بالسنع الإماراتي، وتعزيز الاحترام والإحسان والكرم وآداب الضيافة.

فيما يقدم البرنامج للفئة الثالثة (12–13 سنة) نقاشات تفاعلية، كتابة وتعبير، مشاهد درامية، ترسيخ الاعتدال والعدل، وربط القيم القرآنية بأصول السنع الإماراتي، أما الرابعة فسيتم العمل معهم على مشاريع تطوعية صغيرة، إعداد محتوى لغوي متقدم، حوارات مفتوحة حول تطبيق السنع في المجتمع المعاصر، وحفظ سور تعزز القيادة والمسؤولية.