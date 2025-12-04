متحف زايد الوطني يفتح أبوابه للزوار رسمياً

افتتح متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، أبوابه، أمس، أمام الزوار.

واحتفالاً بهذا الحدث الاستثنائي، يستقبل متحف زايد الوطني زواره للمشاركة في برنامج حافل بالعروض وورش العمل والأنشطة الثقافية المتنوعة، إذ يستمر لغاية 31 ديسمبر، تحت شعار «جذور راسخة وإرث حي».

ويحتفي البرنامج، الذي يجمع بين الموسيقى والفنون الشعبية والسرد، بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة وإرثها الثقافي، في المساحات الداخلية والخارجية للمتحف.

ويقدم المتحف عروضاً تراثية لفنون الرزفة والنعاشات، وتجربة القهوة الإماراتية من تصميم «بيت القهوة» مصحوبة بفن التغرودة الغنائي، إلى جانب أهازيج النّهمة الساحلية وفن الندبة الجبلية.

بالإضافة إلى أمسيات شعرية وموسيقية. كما تتيح الورش للزوار فرصة استكشاف الحِرف والفنون التقليدية المستوحاة من سردية المتحف ومقتنياته، إلى جانب جولات متحفية تتطلب حجزاً مسبقاً.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: يروي متحف زايد الوطني، بصفته المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، قصة هذه الأرض وشعبها.

ويُجسّد القوة الجامعة للثقافة، بوصفه فضاءً يتيح للمواطنين والمقيمين والزائرين، على حد سواء، أن يروا أنفسهم في مرآة حكاية شعبنا وأرضنا.

وتابع: إنه نقطة التقاء بين التراث والحداثة، تُسهم في تشكيل فهمنا للسرد الثقافي المتطور للدولة وإبراز ملامحه المتجددة. وبصفته مركزاً عالمياً للبحث والتعلم، سيُلهم ويُعدّ الجيل المقبل من القيّمين والمؤرخين والمختصين الإماراتيين في حفظ التراث، بما يمكّن دولتنا من تعزيز دورها في إنتاج المعرفة والمساهمة في الخطاب الثقافي العالمي.

يصطحب متحف زايد الوطني زواره في رحلة عبر تاريخ دولة الإمارات، بدءاً من أقدم دلائل الوجود البشري ووصولاً إلى الحضارات التي ساهمت في تشكيل ثقافتها وهويتها، مع التركيز على جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في قيام الاتحاد، ويسرد القيم والطموحات التي شكلت دعائم بناء الوطن.

ويُعد المتحف جسراً ثقافياً يبرز التاريخ والثقافة والتراث المشترك بين الإمارات السبع. وقد صممه المعماري الحاصل على جائزة بريتزكر للعمارة، اللورد نورمان فوستر من شركة فوستر وشركائه.

ويمثل افتتاحه فصلاً جديداً من إرث هذا الوطن وتتويجاً لعام ثقافي غير مسبوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ شهد افتتاح كل من تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي في المنطقة الثقافية في السعديات، وإعادة افتتاح متحف العين.

1500

ويعرض متحف زايد الوطني مجموعة مقتنيات تضم حوالي 1500 قطعة ضمن ست صالات عرض دائمة تجمع بين قطعٍ أثرية ومقتنيات تاريخية، ووسائط سمعية وبصرية وتجارب متعددة الحواس، إلى جانب تركيبات فنية معاصرة وإعادة بناء بعض القطع الأثرية.

ويكشف المتحف الجغرافيا والابتكار والتبادل والإيمان التي شكلت الهوية الإماراتية بدءاً من حديقة المسار التي تعد بمثابة صالة عرض خارجية يبلغ طولها 600 متر، وصولاً إلى صالات العرض المخصصة لسرد حياة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، والملامح الطبيعية في دولة الإمارات، والاكتشافات الأثرية.