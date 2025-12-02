116 ألف زائر لمعرض العين الدولي للصيد والفروسية في دورته الأولى

اختتمت بنجاح فعاليات الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، الذي احتفى بعمق الثقافة الإماراتية وإرثها العريق في الصيد والفروسية والصقارة والرياضات الخارجية، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

ونظمت الدورة الأولى من المعرض في مركز أدنيك العين، مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات على مدى 5 أيام. وامتد المعرض على مساحة 24 ألف متر مربع، وشارك فيه 873 عارضاً من 12 دولة، ليؤسس بذلك معياراً جديداً للدورات المقبلة، ويعكس مكانة العين وجهة رئيسية للفعاليات التراثية والثقافية في المنطقة.

وقال ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: «إن الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية تجسد التزامنا بالحفاظ على تراثها الثقافي الثري والاحتفاء به، إذ نجح المعرض في جمع عشاق الصيد بالصقور والأنشطة الخارجية والفروسية تحت سقف واحد.

فلا يقتصر دور المعرض على الترويج للفعاليات والأنشطة التقليدية، بل يسهم في تعزيز روح الاستكشاف والتواصل المجتمعي، ويعكس مكانة العين وجهة مثالية لاستضافة هذا الحدث، ويؤكد دورها مركزاً للثقافة والتراث في الدولة».

ومن جانبه قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن تنظيم الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية في مدينة العين يعكس التزام المجموعة بتقديم فعاليات عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي وتعزز سياحة الأعمال والترفيه في دولة الإمارات.

إذ استقطب المعرض أكثر من 116 ألف زائر، كأكبر عدد من الزوار في تاريخ المعارض التي تقام في مركز أدنيك العين، وهو ما يؤكد من جاذبية مدينة العين وجهة متنامية للثقافة والتراث والأنشطة الخارجية. ويجسد هذا الحدث رؤية قيادتنا الرشيدة، ويبرز إمكانات العين لاستضافة المعارض الدولية الكبرى، بما يعزز مكانتها مركزاً للتقاليد والثقافة والابتكار».