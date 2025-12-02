رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي رومانيا باليوم الوطني وأفريقيا الوسطى بذكرى إعلان الجمهورية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى نيكوشور دان، رئيس رومانيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وإلى فوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة، إلى نيكوشور دان، رئيس رومانيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ايلي بولوجان، رئيس وزراء رومانيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى فوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية، وبعث سموها، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي فيليكس مولوا، رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى.