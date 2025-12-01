فاطمة بنت مبارك: شعب الإمارات أثبت عبر تلاحمه وحكمةِ قيادته قدرةً استثنائيةً على تحويل الطموحات إلى واقع

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، أن شعب الإمارات أثبت عبر تلاحمه وحكمةِ قيادته قدرةً استثنائيةً على تحويل الطموحات إلى واقع وترسيخ أركان دولةٍ تُقدّر الإنسان وتؤمن بدوره في بناء المستقبل.

وعبرت سموها - في كلمتها بمناسبة عيد الاتحاد - عن ثقتها بأن أبناءَ وبناتِ الإمارات سيواصلون هذه المسيرة بروحٍ وعزيمةِ الاتحاد.

وفيما يلي نص كلمة سموها : " في عيد الاتحاد الـ 54، نستحضر بكل فخر المسيرة المباركة التي بدأها الآباء المؤسِّسون، حين جمعوا القلوب على رؤيةٍ واحدةٍ صنعت لدولتنا مكانةً راسخةً ومنجزاتٍ يعتزّ بها كلُّ إماراتي وإماراتية.

لقد أثبت شعب الإمارات، عبر تلاحمه وحكمةِ قيادته، قدرةً استثنائيةً على تحويل الطموحات إلى واقع، وترسيخ دولةٍ تُقدّر الإنسان وتؤمن بدوره في بناء المستقبل.. وإنني على ثقةٍ بأن أبناءَ وبناتِ الإمارات سيواصلون هذه المسيرة بروحٍ وعزيمةِ الاتحاد.

كلُّ عامٍ ودولتُنا تنعم بالخير والرفعة، وتزداد ازدهاراً بقيادة صاحبِ السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحبِ السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحابِ السموّ الشيوخ أعضاءِ المجلس الأعلى للاتحاد حكّامِ الإمارات، وأخيهم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة".