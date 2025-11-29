طحنون بن زايد: تبنّي الذكاء الاصطناعي مسؤولية وطنية

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أنه بتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت جلسة الذكاء الاصطناعي لتجسّد رؤية قيادتنا في ترسيخ الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للنقلة النوعية المقبلة، لافتاً إلى أن تبنّي الذكاء الاصطناعي مسؤولية وطنية تدعم رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز وصناعة مزيد من النجاحات.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «بتوجيهات وحضور صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت جلسة الذكاء الاصطناعي لتجسّد رؤية قيادتنا في ترسيخ الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للنقلة النوعية المقبلة، ومحركاً شاملاً يمتد أثره إلى جميع القطاعات دون استثناء، تعزيزاً لتنافسية الإمارات واستعدادها لمستقبل أكثر تقدماً وابتكاراً».

وأضاف: «تبنّي الذكاء الاصطناعي مسؤولية وطنية تدعم رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز وصناعة مزيد من النجاحات التي نمضي بها نحو قمم جديدة... نجاحات نهديها لوطننا الذي أقسمنا في كل يوم أن نبني من أجله ونعمل لخدمته ونخلص له».