سعود بن صقر: القطاع المصرفي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً من بنك رأس الخيمة الوطني برئاسة محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة البنك، ومراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، وحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. كما استقبل سموه، وفداً رسمياً واقتصادياً من مدينة دونغقوان في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، برئاسة وي هاو، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في دونغقوان.

وذلك في إطار مسار التعاون المتنامي بين الإمارة ومقاطعة غوانغدونغ منذ توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين الجانبين في نوفمبر 2024، التي رسخت شراكة شاملة في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتكنولوجيا. واستقبل سموه، الدكتور وانغ شو دونغ، مدير متحف القصر الإمبراطوري في الصين، والوفد المرافق.

واطّلع سموه خلال لقاء وفدي بنك رأس الخيمة الوطني ومجموعة «نتورك إنترناشيونال» على أبرز مشروعات البنك وبرامجه الحالية، والجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات المصرفية والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب المبادرات التي ينفذها في مجالات التحول الرقمي والابتكار المالي وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستمع سموه لشروحات حول جهود مجموعة نتورك إنترناشيونال، في دعم القطاع المالي من خلال حلول مدفوعات متطورة تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتوسيع قدرات التحول الرقمي لدى المؤسسات المصرفية والتجارية، بما يدعم نمو البيئة الاقتصادية ويسرّع وتيرة الابتكار في قطاع المدفوعات داخل دولة الإمارات.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن القطاع المصرفي يشكّل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به بنك رأس الخيمة الوطني باعتباره إحدى أهم المؤسسات المالية الوطنية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، عبر بناء شراكات فعّالة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم حلول مالية متقدمة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

بيئة اقتصادية مرنة

ورحب سموه خلال استقباله وفداً من مدينة دونغقوان بالوفد الصيني، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، كما جرى خلال اللقاء استعراض فرص توسيع الشراكة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب الاستفادة من خبرات دونغقوان في مجالات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن الإمارة ماضية في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية مزدهرة للأعمال، عبر توفير بيئة اقتصادية مرنة، وتبني مبادرات داعمة للابتكار، وتوسيع شراكاتها مع الاقتصادات العالمية، بما يحقق الرفاه للمجتمع ويمنح الأجيال القادمة فرصاً أرحب للنمو والازدهار.

وأكد سموه أن التعاون مع المدن الصينية الكبرى يرسخ مكانة رأس الخيمة كاقتصاد متنوع قائم على المعرفة والشراكات النوعية، مشيراً سموه إلى أن الشراكة مع دونغقوان تمثل خطوة مهمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مراسم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى جمعت بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وجمعية دونغقوان الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون السياحي والثقافي والتجاري وتطوير برامج التبادل والفعاليات المشتركة.

وأما المذكرة الثانية فكانت بين هيئة مدينة الابتكار في رأس الخيمة واتحاد رواد الأعمال في دونغقوان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال تبادل المعلومات حول الأسواق والصناعات، وتشجيع المشاركة في المعارض الاقتصادية، وتسهيل بناء الشراكات بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ودونغقوان.

علاقات تاريخية

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمدير متحف القصر الإمبراطوري، والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وحرص إمارة رأس الخيمة على تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين الجانبين، في ضوء ما تمتلكه الصين من إرث حضاري عريق، وما توليه الإمارة من اهتمام خاص بحفظ التراث وصون الهوية الوطنية.

وأكد سموه أن رأس الخيمة، بما تمتلكه من تاريخ وإرث ثقافي غني، تواصل جهودها لترسيخ مكانتها مركزاً ثقافياً بارزاً في المنطقة، يسهم في حفظ التراث الإنساني المشترك، ويدعم مسيرة دولة الإمارات في بناء مستقبل قائم على المعرفة والتنوع الثقافي والانفتاح على العالم.