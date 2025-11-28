محمد بن زايد: ازدهار الإنسان وتحسين جودة حياته محور رؤية الإمارات في الذكاء الاصطناعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن رؤية دولة الإمارات لمستقبل الذكاء الاصطناعي تتمحور حول ازدهار الإنسان وتحسين جودة حياته وصيانة قيم المجتمعات وذلك من أجل صنع مستقبل.

وقال سموه على حسابه في منصة "أكس": "حضرت اليوم جلسة عن الذكاء الاصطناعي في أبوظبي بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء لمناقشة رؤية الإمارات الإستراتيجية بشأن هذا الموضوع الحيوي لحاضرنا ومستقبلنا.

وأضاق سموه: "العالم يمر بلحظة تحول تاريخية كبرى من خلال التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، والإمارات حريصة على المشاركة الفاعلة في هذا التحول وقطعت خطوات نوعية في هذا المسار عبر الاستثمار، وإعداد الكوادر والبنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وبناء الشراكات، وغيرها."

وأكد سموه أن "رؤيتنا في هذا المجال تتمحور حول ازدهار الإنسان وتحسين جودة حياته وصيانة قيم المجتمعات وأمنها من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بحكمة ومسؤولية لمصلحة الجميع، وسوف نواصل هذه الرحلة من أجل صنع مستقبلنا وخدمة البشرية."