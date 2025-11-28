محمد الشرقي يطلع على خطط الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة

واطّلع سموه خلال اللقاء على عرض لأبرز إنجازات الإدارة خلال عامي 2024 - 2025، والتي شملت تطوير منظومة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تعزيز جودة تجربة المتعاملين.
واطّلع سموه خلال اللقاء على الخدمات التي تقدمها الشركة في إمارة الفجيرة، ومشاريعها ومبادراتها في قطاع الاتصالات بالدولة. وأكد سموه، أهمية قطاع الاتصالات في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية.
مشيرا إلى التزام إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لدعم متطلبات التحول والتنمية ورفع مستوى تقديم الخدمات التقنية الحديثة وفق معايير تنافسية ذات كفاءة وفعالية.وثمّن سموه، استمرار تطور خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة للمستفيدين وفق معايير ذات جودة تخدم قطاع الاتصالات في الدولة وتسهم في دعم النمو الاقتصادي على كافة المستويات.