محمد الشرقي يطلع على خطط الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تعزيز جودة حياة الأفراد ورفع مستوى الخدمات المجتمعية. جاء ذلك خلال لقاء سموه اللواء الدكتور أحمد علي الصغيري، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة.

وأشار سموه إلى المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسارات العمل التنموي وتقديم الخدمات في الإمارة، إسهاماً في دعم خطط التطوير وتعزيز جاهزية المؤسسات بما يواكب التوجهات والرؤى الوطنية.

واطّلع سموه خلال اللقاء على عرض لأبرز إنجازات الإدارة خلال عامي 2024 - 2025، والتي شملت تطوير منظومة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تعزيز جودة تجربة المتعاملين.

من جهة أخرى التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

واطّلع سموه خلال اللقاء على الخدمات التي تقدمها الشركة في إمارة الفجيرة، ومشاريعها ومبادراتها في قطاع الاتصالات بالدولة. وأكد سموه، أهمية قطاع الاتصالات في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية.

مشيرا إلى التزام إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لدعم متطلبات التحول والتنمية ورفع مستوى تقديم الخدمات التقنية الحديثة وفق معايير تنافسية ذات كفاءة وفعالية.وثمّن سموه، استمرار تطور خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة للمستفيدين وفق معايير ذات جودة تخدم قطاع الاتصالات في الدولة وتسهم في دعم النمو الاقتصادي على كافة المستويات.