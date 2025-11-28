سلطان بن أحمد يبحث التعاون بين مجلس الشارقة للإعلام و«الاتحادية للهوية»

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، اللواء عارف محمد الشامسي، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب في الشارقة، لبحث تعزيز التعاون بين مجلس الشارقة للإعلام والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالشارقة، وذلك خلال زيارة سموه لمبنى الهيئة في ضاحية الرحمانية.

وأشاد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بجهود الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودورها المحوري في تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالهوية والجنسية والإقامة، مؤكداً سموه أن ما تقدمه الهيئة من مبادرات مبتكرة تواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي، إلى جانب تقديم خدمات عالية الجودة تسهل على المتعاملين وتواكب متطلبات المجتمع واحتياجاته.

وأشار سموه إلى أن التعاون بين المؤسسات الحكومية يعكس رؤية القيادة في بناء منظومة عمل متكاملة تسهم في الارتقاء بالخدمات وتطوير بيئة عمل حكومية أكثر فعالية، مثمناً سموه الجهود المبذولة من فرق العمل في الميدان.

وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في بهو المبنى وتعرف إلى خطط تطوير الخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة التي تم اعتمادها من الهيئة لضمان تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وعلى هامش اللقاء، تفضل سمو نائب حاكم الشارقة بقص شريط «مكتبة القاسمية» التابعة لمركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالشارقة، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمكتبة الإلكترونية التي تخدم موظفي المركز وزواره، وتستوعب ما يقارب الـ 50 شخصاً، وتحمل هوية بصرية بعنوان «اقرأ». واستمع سموه إلى شرح حول آلية عمل المكتبة الإلكترونية التي تم ربطها بمكتبات الشارقة لتوفر كتب إلكترونية في مختلف المجالات، مشاهداً سموه طريقة دخول الزوار للمكتبة عبر بطاقات ذكية.