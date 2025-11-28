عمار النعيمي: نسعى لبناء منظومة خدمات مبتكرة بعجمان تستجيب لاحتياجات الناس

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن تعزيز كفاءة الخدمات العامة وتحديث منهجيتها يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق الرؤية المستقبلية لحكومة عجمان ورفع جودة الحياة في الإمارة.

وقال سموه إن تطوير المعرفة الاستراتيجية للقيادات الحكومية هو استثمار مباشر في مستقبل الإمارة، حيث إن الحكومة القادرة على استشراف التحولات وصياغة حلول مبتكرة هي الأقدر على تلبية تطلعات المجتمع.

جاء ذلك، خلال حضور سمو ولي عهد عجمان، جانباً من الجلسة الـ 9 لبرنامج المعارف الاستراتيجية للقيادات الحكومية العليا في حكومة عجمان، والتي عقدت بعنوان «الإطار المفاهيمي للخدمات العامة في إمارة عجمان».

وقال سموه: «تؤمن حكومة عجمان بأن الخدمة الحكومية ليست مجرد إجراء إداري، بل قيمة مجتمعية شاملة تؤثر في حياة الإنسان ورفاهيته، ونسعى إلى بناء منظومة خدمات عامة مبتكرة تستجيب لاحتياجات الناس، وتعتمد على البيانات والمعرفة، وتحقق الأثر الاجتماعي والثقافي والمؤسسي المنشود».

وشدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية في تطوير الخدمات العامة، مشيراً إلى أن التكامل المؤسسي هو أساس صناعة الخدمات المستقبلية. وقال سمو ولي عهد عجمان:

«نطمح إلى بناء جهاز حكومي مبتكر، يمتلك القدرة على التنبؤ بالتحديات واستباقها، وبرنامج المعارف الاستراتيجية يمثل إضافة نوعية لمسيرة التطوير الإداري في الإمارة، وسنواصل دعمه ليكون منصة مستدامة للمعرفة والتطوير والتكامل بين الجهات الحكومية».

ويهدف برنامج المعارف الاستراتيجية للقيادات الحكومية العليا في حكومة عجمان، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، إلى إثراء المعارف الاستراتيجية لدى القيادات العليا، وتزويدهم بأحدث المفاهيم والتوجهات الحكومية الحديثة.