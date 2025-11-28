Al Bayan
شرطة عجمان تبحث التعاون مع شركة عالميةفي الابتكار الأمني

وام

عجمان
بحث اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ووفد من شركة «هيكفيجن» العالمية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، خلال اللقاء الذي عقد أول من أمس، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار الأمني واستشراف المستقبل.

حضر اللقاء، الذي عقد في مكتب قائد عام شرطة عجمان بمقر القيادة العامة، العقيد هشام عبدالله أبوشهاب، مدير إدارة العمليات، ونائبه العقيد سعيد المدحاني.

ترأس الوفد الزائر، فرانك زانغ، رئيس شركة هيكفيجن لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يرافقه أليات برامود مدير المبيعات في دولة الإمارات، إضافة إلى عدد من المهندسين والمسؤولين في الشركة.