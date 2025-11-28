شرطة عجمان تبحث التعاون مع شركة عالميةفي الابتكار الأمني

بحث اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ووفد من شركة «هيكفيجن» العالمية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، خلال اللقاء الذي عقد أول من أمس، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار الأمني واستشراف المستقبل.

حضر اللقاء، الذي عقد في مكتب قائد عام شرطة عجمان بمقر القيادة العامة، العقيد هشام عبدالله أبوشهاب، مدير إدارة العمليات، ونائبه العقيد سعيد المدحاني.

ترأس الوفد الزائر، فرانك زانغ، رئيس شركة هيكفيجن لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يرافقه أليات برامود مدير المبيعات في دولة الإمارات، إضافة إلى عدد من المهندسين والمسؤولين في الشركة.