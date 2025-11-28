شما المزروعي: إمكانات كبيرة ومتميزة لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية

زارت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، جناح «971.. من المجتمع» الذي يشارك في فعاليات موسم القرية العالمية الثلاثين 2025 – 2026.

حيث تعرفت على المنتجات التي أبدعها 32 من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، وتمثل نموذجاً عملياً لرؤية الوزارة في التحول من «الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي»، ودعمهم لتحويل مشاريعهم إلى قصص نجاح مستدامة، تعزز من استقرارهم وجودة حياتهم.

وأشادت معاليها بالمستوى المتميز والنوعي الذي اتسمت به منتجات المشاركين، التي تمثل نموذجاً مشرفاً لريادة الأعمال المجتمعية، ما يعكس جهود وتوجهات دولة الإمارات في تمكين الشباب والأسر الإماراتية.

مؤكدة أن كل فكرة طموحة هي بداية لمشروع وطني رائد في المستقبل، يحتضن المواهب الإماراتية، ويسهم في تعزيز اقتصاد الدولة، ويضع بصمة فارقة لهم في مسيرة التنمية.

وأكدت معاليها إيمان الوزارة بالإمكانات الكبيرة والمتميزة لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية، وقدرتهم على صناعة التغيير وترك أثر إيجابي، لخدمة مجتمعهم وتحقيق أحلامهم.

فيما عبرت عن سعادتها بما شاهدته من قصص نجاح وطنية ملهمة، أبطالها رواد الأعمال من أبناء وبناء الوطن، الذين حولوا أفكارهم و إبداعاتهم، لمشاريع منزلية تقدم منتجات تنافسية ذات قيمة عالية، مشيدة بروح المبادرة والابتكار التي يتميزون بها لاستثمار الفرص التي توفرها الوزارة، للانطلاق بمشاريعهم نحو آفاق أكبر من الترويج والانتشار وتحقيق مكاسب مادية نوعية.

وتأتي مشاركة جناح «971.. من المجتمع» في فعاليات القرية العالمية للمرة السابعة عشرة، احتضنت خلالها أكثر من 1000 مشروع وطني طموح، وبدعم من إدارة القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة.

كما شهدت معاليها جلسة حوارية بعنوان «الاستدامة في تمكين رواد الأسر الإماراتية»، التي استضافها الجناح وشاركت فيها عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، ونور بالهول، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي.

ويعتبر الجناح منصة تسويقية وطنية مبتكرة، تدعم رواد الأعمال من الأسر الإماراتية لتأسيس مشاريع منزلية، وتمكينهم من دخول السوق المحلي بكفاءة ومهنية.