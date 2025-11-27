رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حسـن جاسم النويس وكيلاً لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة حسن جاسم ناصر النويس وكيلاً لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

شغل سعادة النويس في السابق عدداً من المناصب، منها رئيس مجلس الإدارة في كليفلاند كلينيك، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في “إم42 " (M42)، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية.

وخلال عمله في مبادلة، عمل على مشاريع تطويرية في قطاعات مثل الصحة والصناعة والتطوير العقاري والبنية التحتية، وساهم خلال مسيرته المهنية في ربط التكنولوجيا بالقطاعات الإنتاجية وتطوير القدرات الصناعية، وتحفيز استثمارات نوعية في سلاسل الإمداد، وجذب شركات عالمية إلى الدولة.

كما ساهم في مواءمة عدد من البرامج الوطنية مع مستهدفات الدولة في مجالات التصنيع المتقدم والابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة.

وحصل سعادة النويس على درجة البكالوريوس في الدراسات المالية من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، وشهادات برامج تنفيذية متقدمة من هارفارد.

وكان قد بدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي، وعمل أيضاً في شركة إرنست ويونغ، ما عزز خبرته في الشؤون المالية والمحاسبة.