محمد بن زايد والشرع يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات البلدين

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه والرئيس أحمد الشرع عن أطيب أمنياتهما بموفور الصحة والسعادة للجميع، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات، وعلى البلدين بمزيد من النماء والازدهار، وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار.

كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وفي اتصال آخر بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس أنغولا جواو مانويل لورينسو، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأنغولا وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم أولويات التنمية، ويعود بالخير والنماء على الجميع.

كما هنأ الرئيس لورينسو صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاتصال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة.

وتناول الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين اهتمامهما بدفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات والدول الأفريقية إلى الأمام، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي المستدام للجميع ويلبي تطلعاتهم نحو المستقبل.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير التعاون في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة وبناءة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.