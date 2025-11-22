بتوجيهات عمار النعيمي.. توقيع اتفاقية لإنشاء مختبر الأسواق المالية في عجمان

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وقعت جامعة عجمان اتفاقية تعاون مع مصرف عجمان لإنشاء «مختبر مصرف عجمان للأسواق المالية»، بهدف دعم التعليم التطبيقي وتمكين الطلبة من اكتساب خبرات عملية في بيئة تحاكي واقع القطاع المالي والمصرفي.

وتأتي الاتفاقية في إطار الرؤية التي يقودها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والرامية إلى ترسيخ تكامل التعليم والاقتصاد، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية، كما تنسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 لبناء اقتصاد معرفي متطور قائم على الابتكار والتعليم المتقدم.

وقع الاتفاقية، الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وذلك في مقر الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين. ويتم تنفيذ المشروع بدعم من مصرف عجمان تبلغ قيمته 5 ملايين درهم، ما يعكس حجم الالتزام بتعزيز التعليم التطبيقي ودعم البنية التحتية الأكاديمية المتخصصة.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة تدريبية تفاعلية تُمكن الطلبة من محاكاة بيئات العمل الواقعية في القطاع المالي، وتعزيز مهاراتهم في التحليل واتخاذ القرار. ويتيح الدعم المقدم للجامعة تزويد المختبر بأحدث التقنيات والأنظمة المعتمدة في المؤسسات المالية العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العملي وتوفير تجربة تدريب متكاملة.