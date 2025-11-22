أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تعزز التعاون البحثي مع «منتدى السلام والأمن»

وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية؛ المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، مذكرة تفاهم مع منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط؛ المعهد التابع للجامعة الأمريكية في محافظة دهوك.

وذلك على هامش أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط 2025، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «الفوضى المُدارة: الشرق الأوسط الجديد؟».

وقال نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، لما يمثله هذا التعاون من التزام مشترك ببناء منصات بحثية رصينة تُسهِم في تحليل التغيرات الجارية في المنطقة واستشراف مساراتها المستقبلية».

وقال الدكتور هونر عيسى، رئيس منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط: «تعكس مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بترسيخ الجهود البحثية والحوار البنّاء فيما يتعلق بشؤون قضايا الشرق الأوسط».