مبادرة الشيخة فاطمة للمرأة والسلام نموذج عالمي في إعداد الكوادر النسائية

أكدت آصيفة بوتو زرداري، السيدة الأولى لجمهورية باكستان الإسلامية، أن مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن نموذج عالمي يحتذى به في إعداد الكوادر النسائية القادرة على المساهمة بفاعلية في بناء السلام وحفظ الأمن على المستويين الوطني والدولي.

جاء ذلك خلال استقبالها في الاتحاد النسائي العام، خلال زيارة رسمية للاطلاع على برامج ومبادرات تمكين المرأة في دولة الإمارات. وكانت في مقدمة مستقبليها نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، التي رحبت بالزيارة، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، وعلى المكانة المتميزة للمرأة في مسيرة التنمية لدى البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الاتحاد النسائي العام أبرز جهوده وبرامجه الرائدة في مجالات تمكين المرأة، التي تنفذ بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

كما اطلعت السيدة الأولى لجمهورية باكستان الإسلامية على مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن. كما التقت السيدة الأولى لجمهورية باكستان الإسلامية المشاركات في الدفعة الخامسة من المبادرة.