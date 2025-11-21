سلطان القاسمي يصدر مرسوماً باعتماد هيكل دائرة «قضاء الشارقة»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة القضاء في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة القضاء المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يأتي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.