مكتوم بن محمد: نعمل مع شركائنا لتحقيق الريادة الاقتصادية للإمارات

بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، مع لياو لين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الصناعة والتجارة الصيني (ICBC)، آفاق التعاون بين دولة الإمارات والبنك الصيني الرائد، وفرص توسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى أمس في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، استعراض تطور علاقات التعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وسبل تعزيز هذا التعاون، وكيفية الاستفادة من مكانة دبي كمحور رئيس على خريطة المال والأعمال العالمية، والمميزات الكبيرة التي يمنحها مركز دبي المالي العالمي لشركائه، والذي شهد الانطلاق الرسمي لعمليات فرع بنك الصناعة والتجارة الصيني في عام 2013.

ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والصين، والدور المتنامي للمؤسسات المالية الصينية في النظام المالي لدبي، في ضوء توافق الرؤى بين الجانبين حول أهمية دعم الابتكار المالي والارتقاء بممكناته، والتركيز على المجالات المرتبطة بالمستقبل، ومن أهمها الاقتصاد الأخضر والتحوّل الرقمي.

وأشار سموه إلى أن البنية التحتية المالية والرقمية عالية الكفاءة والاعتمادية في دبي، والبيئة التشريعية المرنة والداعمة للأعمال، تفتح المجال رحباً أمام المؤسسات الاقتصادية العالمية بصفة عامة، والبنوك الكبرى، ومن أهمها بنك الصناعة والتجارة الصيني، لتنمية عملياتها في المنطقة، ورصد وتفعيل الفرص المتاحة في أسواقها الناشئة الواعدة، وخدمة العملاء الدوليين، وتسهيل التجارة والاستثمار بين الأسواق العالمية.

وقال سموه، في تدوينة على موقع التواصل «إكس»، أمس: «اجتمعت مع لياو لين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الصناعة والتجارة الصيني (ICBC)، أحد أكبر البنوك في العالم، واستعرضنا سبل توسيع شراكتنا الاستراتيجية.

واستفادة البنك من مكانة الإمارات كمحور رئيس على خريطة المال العالمية، وما توفره دبي عبر مركز دبي المالي العالمي، من بنية تحتية مالية ورقمية عالية الكفاءة». وأضاف سموه: «بتنامي الثقة المتبادلة بين البلدين، نعزز الجهود لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بأن نكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية».

وتابع سموه: «بالعمل المتواصل مع شركائنا الدوليين، نبني شراكات المستقبل، لتحقيق الريادة الاقتصادية للإمارات عالمياً».

وتم خلال اللقاء استعراض أهم الأهداف التي تسعى دبي لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها سعيها أن تكون بين أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، وهو الهدف الذي حددته أجندتها الاقتصادية D33، بما يستدعيه ذلك من اكتشاف وتفعيل مزيد من الشراكات البنّاءة مع أكبر وأهم الأسماء في مجال الخدمات المالية حول العالم.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

يُذكر أن بنك الصناعة والتجارة الصيني، يقدّم خدمات متنوعة لملايين العملاء حول العالم، تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والأفراد، وخدمات إدارة الأصول المالية، وعمليات الخزينة، ويُعد أكبر بنوك العالم من حيث قيمة الأصول، وفقاً لوكالة S&P Global العالمية.

والتي وصلت قيمتها في النصف الأول من عام 2025، إلى نحو 52.32 تريليون يوان (7.36 تريليونات دولار)، فيما سجل البنك في عام 2024 صافي أرباح قدرها 366.9 مليار يوان (51.62 مليار دولار). وقد وسّع البنك على مدار العقدين الماضيين، من عملياته في دولة الإمارات والمنطقة بشكل مطرد، ليصبح شريكاً حيوياً في تعميق الروابط المالية بين الصين والشرق الأوسط.

البنية التحتية المالية والرقمية في دبي تفتح المجال رحباً أمام المؤسسات العالمية لتنمية عملياتها