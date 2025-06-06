هزاع بن زايد: أجمل التهاني إلى رئيس الدولة ونائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات

أعلن ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، سيستقبل صباح اليوم الجمعة، عقب صلاة العيد، جموع المهنئين في قصر المقام في منطقة العين، للسلام على سموّه وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نهنئ نائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية، بهذه المناسبة الكريمة، وعساكم من عواده».