رئيس الدولة يطمئن هاتفياً على أحوال حجاج الإمارات ويهنئهم بأدائهم الفريضة

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة.. كما هنأهم سموه بأدائهم فريضة الحج وبعيد الأضحى المبارك.. داعياً الله تعالى أن يعيده عليهم بالصحة والعافية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومختلف مؤسسات المملكة التي تبذلها من أجل راحة الحجاج وضمان أداء مناسكهم في أجواء ميسرة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم عرفة، يوم الحج، الأعظم، خير أيام الإسلام.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: «يوم عرفة.. يوم الحج الأعظم.. خير أيام الإسلام... لكل من وقف بعرفات اليوم: لا تنسونا من دعائكم... تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

من جانبه ثمن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تفقد أحوال حجاج الإمارات وسلاسة الإجراءات المتبعة لضمان أداء مناسكهم بيسر وسهولة، مشيداً باهتمام سموه بمتابعة أحوال المواطنين داخل الدولة وخارجها، كما ثمن دعم سموه المتواصل لمكتب شؤون الحجاج بما يمكّنهم من أداء مهامهم وتقديم خدماتهم المتكاملة إلى الحجاج. على صعيد متصل، وقف حجاج الدولة، أمس، على صعيد عرفات، واستمعوا إلى الخطبة مؤدين بذلك ركن الحج الأعظم.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات: «بفضل الله وتوفيقه توافد حجاج دولة الإمارات، أمس، بسهولة ويسر، إلى عرفة، ووقفوا على صعيده الطاهر، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة، وهم جميعاً بحالة صحية جيدة، ويحظون بمتابعة مستمرة، من الفرق الطبية المرافقة لهم، حيث يحرص مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على توفير شتى سبل الراحة لحجاج الدولة وخدمتهم، وتلبية كل احتياجاتهم في هذه الأيام المباركة، التي يجتمع فيها الحجيج من شتى البقاع، في هذا المشهد العظيم».

وثمن الدرعي جهود وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وكل المؤسسات السعودية المعنية، التي لم تدخر جهداً من أجل راحة جميع الحجاج، وأداء مناسكهم من خلال تفعيل البرامج والمبادرات الناجحة، وإنجاز التجهيزات التي تواكب التقنيات الحديثة، وتوفر خدمات متميزة، لضيوف الرحمن، وهو ما انعكس في الأريحية الكبيرة، التي شهدتها عملية تفويج الحجاج، وانتقالهم السلس من منى إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، وتوفير الدعم اللوجستي للوفود وجموع الحجيج الغفيرة، على كل المستويات.