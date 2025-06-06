سعود بن صقر يهنئ أحمد بن سعود المعلا بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم أم القيوين



هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، بمناسبة تعيينه نائباً لحاكم إمارة أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تهانيه لسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، بالثقة الغالية التي أولاه إيّاها أخوه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن، ودعم جهود صاحب السمو حاكم أم القيوين، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.