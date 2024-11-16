حمدان بن محمد يُعزي في وفاة والدة قائد عام شرطة أبوظبي

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مي فارس سعيد المزروعي أرملة المرحوم خلف خلفان المزروعي، والدة كل من معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، والمرحوم علي خلف المزروعي، والمرحوم محمد خلف المزروعي، ومبارك وسالم خلف المزروعي. وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في أبوظبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنّاته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى، عزَّ وجلَّ، أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بو شهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

كما قدَّم واجب العزاء سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة زايد في منطقة الظفرة.

وقدَّم سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، واجبَ العزاء إلى اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء. رافق سموّه، خلال تقديمه واجب العزاء، الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان.