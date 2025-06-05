رئيس الدولة والرئيس المصري يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

تأكيد الحرص على مواصلة التشاور لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة

رئيس الدولة والرئيس المصري خلال اللقاء

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام، خصوصاً في المجالات التي تخدم الأهداف التنموية في البلدين، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

محمد بن زايد مرحباً بالسيسي

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الشاطئ في أبوظبي الرئيس المصري الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث تبادل سموه والرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية اللقاء التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة وعلى البلدين وشعبيهما بالخير واليُمن والبركات.

سموه في حديث مع عبد الفتاح السيسي

ملفات

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.

محمد بن زايد في حديث مع منصور وسيف بن زايد

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين دولة الإمارات ومصر بشأن كل ما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً للرئيس المصري.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية ـــ أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

السيسي مصافحاً مستقبليه

وقد غادر الرئيس المصري دولة الإمارات في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في مقدمة مودعيه في مطار الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

وكان عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وصل أمس إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى الدولة، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين.

محمد بن زايد في حديث مع عبدالفتاح السيسي

محمد بن زايد والسيسي يبحثان القضايا المشتركة وتطورات الشرق الأوسط

أكدا العمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»

محمد بن زايد وعبدالفتاح السيسي خلال المباحثات

محمد بن زايد وعبدالفتاح السيسي خلال اللقاء

سموه في حديث مع الرئيس المصري

محمد بن زايد مرحباً بالرئيس المصري

سموه وعبدالفتاح السيسي خلال اللقاء بحضور سلطان الجابر

رئيس الدولة مستقبلاً الرئيس المصري

بحضور منصور وسيف بن زايد .. عبدالفتاح السيسي يصافح مستقبليه

عبدالفتاح السيسي مصافحاً حمدان بن محمد بن زايد

السيسي وفي استقباله حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون

السيسي وحمدان بن محمد بن زايد وأحمد المزروعي

سيف بن زايد وحامد بن زايد