حمدان بن زايد يستقبل وفداً من قيادة الحرس الوطني

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من قيادة الحرس الوطني برئاسة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الحرس الوطني المتواصلة في دعم الأمن الوطني، وحفظ الاستقرار، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة.

وأكد سموه أهمية مواصلة دعم الجهات الأمنية المختلفة، بما يسهم في تعزيز مسيرة الأمن الوطني، ويحافظ على مكتسبات الوطن، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به الحرس الوطني في صون الاستقرار وحماية المجتمع.

كما أشار سموه إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه الدائم على ترسيخ دعائم الأمن والأمان في الدولة.

من جانبه، أعرب قائد الحرس الوطني عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على ما يحظى به الحرس الوطني من دعم واهتمام، مؤكداً استمرار العمل على تطوير القدرات، ورفع مستوى الجاهزية، بما يعزز من كفاءة أداء الحرس الوطني في المهام المختلفة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

زيارة

على صعيد آخر، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، منزل أبناء المرحوم عبيد مريمان العامري، في مدينة زايد، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المجتمعي، وتفقد أحوال المواطنين.

ورحب أبناء العامري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معربين عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق العلاقة، التي تجمع بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، والمبنية على نهج التواصل المستمر، والذي لا تعيقه حواجز أو فواصل، تجسيداً لقيم التلاحم الوطني والروابط الاجتماعية المتينة بين القيادة والمجتمع.