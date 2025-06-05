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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بترقية 8 ضباط في الحرس الأميري

  • أصدر مرسوماً بفض دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الاستشاري
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البيان

الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية ضباط في القيادة العامة للحرس الأميري.

وشملت الترقية 8 من ضبّاط القيادة العامة للحرس الأميري إلى الرُتب التي تلي رُتبهم الحالية، وذلك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس.