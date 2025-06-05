سعود المعلا يعين أحمد بن سعود نائباً للحاكم

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً رقم 7 لسنة 2025، بتعيين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائباً لحاكم إمارة أم القيوين.

كما نص المرسوم على إلغاء المراسيم الأميرية السابقة: المرسوم رقم 1 لسنة 2004 والمرسوم رقم 1 لسنة 2007، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أمر سموه بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة .