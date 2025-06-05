ولي عهد عجمان: كفاءة الخدمات الحكومية انعكاس حقيقي للاهتمام بالإنسان

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مركزي إسعاد المتعاملين في دائرتي «الأراضي والتنظيم العقاري»، و«البلدية والتخطيط» في الإمارة، الحاصلتين على تصنيف 6 نجوم ضمن الدورة التقيمية السابعة لجوائز برنامج عجمان للتميز.

وأكد سموه أن حكومة عجمان تضع سعادة المتعاملين في مقدمة أولوياتها، وتسعى بصفة مستمرة إلى تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في إسعاد الناس، ورفع جودة الحياة في الإمارة.

وقال سموه: «نؤمن بأن كفاءة الخدمات الحكومية ليست مجرد مؤشرات رقمية، بل انعكاس حقيقي لمدى اهتمام الحكومة بالإنسان، وحرصها على توفير الخدمات كافة له»، وأضاف: «نعمل بروح الفريق الواحد، ونواصل تطوير منظومتنا الخدمية للوصول إلى حكومة رشيقة هدفها تلبية احتياجات وتطلعات المتعامل».

واطلع سمو ولي عهد عجمان خلال زيارته على الخدمات المقدمة في المركزين، والتجهيزات التي تلبي احتياجات المتعاملين بفئاتهم المختلفة، ووقف على جهود التحسين والتطوير المستمرة التي تقوم بها الدائرتان، للارتقاء بتجربة المتعامل وتلبية تطلعاته بكفاءة وسلاسة.

وأضاف سموه: «ما شاهدته اليوم يعكس إصراراً واضحاً على التميز، ويشكل واجهة مشرقة لحكومة عجمان، ويؤكد أن التميز لم يعد طموحاً بل أصبح ثقافة مؤسسية راسخة.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن قيادة حكومة الإمارة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تتابع الأداء الحكومي وتسعى إلى توفير كل ممكنات النجاح والتطور للكوادر والجهات العاملة. تم خلال الزيارة الإعلان عن الموظفين المتميزين والمستحقين لـ «شارة نجم الخدمة»، ممن يقدمون خدمات استثنائية، وفق رصد مشروع المتسوق السري الذي ينفذه برنامج عجمان للتميز.