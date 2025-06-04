بتوجيهات الشيخة فاطمة .. «لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية» تحتفل بمرور عشر سنوات على دعم تمكين المرأة في الطاقة

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، انعقدت فعاليات النسخة العشرين من منتدى لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية، في العاصمة اليابانية طوكيو، تحت شعار «مسيرتي القيادية نحو استدامة المجتمع وقطاع الطاقة».

وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس اللجنة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والذي تم في عام 2015، نظمت اللجنة جلسة نقاشية في معرض إكسبو أوساكا الدولي 2025، حيث قامت بتنظيم ورشة عمل متخصصة في جناح دولة الإمارات.

وخلال مسيرة العشر سنوات التي تتضمن إنجازات عديدة بفضل رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتوجيهات ومتابعة سموها، نظمت اللجنة 20 نسخة من المنتدى منذ عام 2015، والعديد من الأنشطة والبرامج التي أثرت في المجتمع الياباني.

وساهمت البرامج والمبادرات التي قدمتها لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية، في تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركات من كلا البلدين، ودعمت تطوير قدراتهن ومساعيهن لبناء مسيرة مهنية ناجحة.

وقد أثمرت هذه الجهود عن تعيين عدد من الكفاءات النسائية في مجالس إدارة شركات إماراتية ويابانية رائدة، إلى جانب تولي العديد منهن مهام بارزة ضمن فرق الإدارة التنفيذية لشركات مميزة في قطاع الطاقة، ما عزز حضور المرأة في مواقع صنع القرار.

كما نجحت اللجنة في تمكين أكثر من 4,500 امرأة من دولة الإمارات واليابان، ودول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا وإندونيسيا، ومن شركات النفط اليابانية، من خلال الفعاليات والأنشطة التي نظمتها، ما يؤكد دورها الحيوي في دعم مشاركة المرأة في تنفيذ النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطاقة.

حضر فعاليات المنتدى معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة رئيس «لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية»، وهاروهيكو أندو، الرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون البترولي، وفاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز» والسيد مروان النقبي، نائب رئيس بعثة دولة الامارات العربية المتحدة في اليابان، وفريق عمل اللجنة الإماراتي.

وفي كلمة الافتتاح، نقلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأكَّدت دعم سموّها للجنة، وإشادتها بمساهمة هذه المنتديات في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، وتعزيز حضور المرأة في قطاع الطاقة، ودعم مسيرة تطورها المهني.

من جانبه، قال هاروهيكو أندو: «يجب أن يتساوى الرجال والنساء في استفادتهم من الطاقات الفكرية والمهارات البشرية الموجودة في العالم.

ويمكن القول إن الأنشطة الملهمة والرائدة التي نفذتها اللجنة طيلة عشر سنوات أصبحت قوة دافعة مؤثرة في تعزيز تمكين المرأة، وساهمت في تقديم نماذج نسائية متميزة في قطاع النفط».

ومن جهتها، قالت فاطمة النعيمي: «نجحت اللجنة على مدار السنوات العشر الماضية، في ترسيخ مكانتها كمنصة مهمة في دعم وتمكين الكوادر النسائية في قطاع الطاقة.

وقدّمت النسخة الحالية من المنتدى خطوات عملية تساهم في تمكين قيادات المستقبل النسائية للمساهمة بفعالية في تطوير هذا القطاع الحيوي. وتتطلع «أدنوك» إلى الاستفادة من هذه الخطوات، والاستمرار في توفير فرص مهنية واعدة للكفاءات النسائية».

جدير بالذكر، أن «أدنوك» و«المركز الياباني للتعاون البترولي» يقيمان دورات منتدى لجنة الصداقة النسائية الإماراتية - اليابانية في كلٍ من دولة الإمارات واليابان منذ عام 2015، والتي تسلط الضوء على أهمية مشاركة وإسهامات المرأة في قطاع الطاقة.