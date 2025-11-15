الإمارات تتقدم بطلب رسمي لاستضافة الكونغرس العالمي للأمراض الجلدية 2031

أعلنت الدكتورة جواهر النقبي، استشارية الأمراض الجلدية، مسؤولة ملف دولة الإمارات لاستضافة الكونغرس العالمي للأمراض الجلدية عام 2031، أن دولة الإمارات تقدمت بطلب رسمي لاستضافة هذا الحدث العالمي الأبرز في المجال.

جاء هذا الإعلان خلال افتتاح «المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية»، الذي انطلق أمس في دبي، بمشاركة 500 طبيب وخبير من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الدكتورة جواهر النقبي أن الإمارات تتميز بكل المؤهلات والبنى التحتية المتميزة لاستضافة أكبر الفعاليات والمؤتمرات العالمية، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي بين الشرق والغرب وسهولة حضور المشاركين كافة من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن ملف الإمارات تميز بشموليته وجودته، إذ لم يقتصر على إبراز موقع الدولة الجغرافي المميز وبنيتها التحتية المتكاملة، بل تناول كذلك مسيرة التطور الصحي والرؤى المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب ما حققته أقسام الأمراض الجلدية من إنجازات ملموسة وبصمة واضحة على المستوى العالمي.

من جهته، أعرب الدكتور أيمن النعيم، رئيس الجمعية رئيس المؤتمر، عن فخره بما حققته الجمعية، مؤكداً أن المؤتمر الذي يتضمن أكثر من 50 محاضرة علمية يُعدّ منصة علمية بارزة لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات في طب الجلدية والليزر والطب التجميلي، بما يعزز موقع دولة الإمارات في المجال الصحي.