«المركزي»: الفوز بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل خطوة نوعية

أكد سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، أن فوز المصرف بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لعام 2025 يمثل خطوة نوعية نحو المزيد من العطاء والابتكار في مسيرة المصرف المركزي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للتميز المؤسسي والريادة في تطوير الكفاءات وتعزيز تنافسية سوق العمل.

وقال، في تصريح بمناسبة تكريم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بـ«جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لعام 2025 - فئة الشريك الاستراتيجي» خلال حفل نظّمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس في مركز أدنيك أبوظبي:

«إن المصرف المركزي يفخر بالفوز بهذه الجائزة، وهو إنجاز يجسّد دعم القيادة الرشيدة، ورؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ترسيخ الممارسات الريادية وتطوير المبادرات النوعية لتعزيز تنافسية سوق العمل ومنظومة الأعمال بالدولة». وأضاف أن الفوز بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لعام 2025 يمثل خطوة نوعية نحو المزيد من العطاء والابتكار في مسيرة المصرف المركزي.