80 شاباً وشابة يشاركون في «بطولة المناظرات الجامعية 2025»

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، «بطولة المناظرات الجامعية 2025» بمشاركة 80 شاباً وشابة من 16 مؤسسة تعليم عالٍ على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت البطولة تفاعلاً شبابياً واسعاً، بحضور خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث تمحورت المنافسات حول ثلاثة مواضيع أسياسية هي، تحويل التطوع إلى تقييم يجعل من العمل المجتمعي واجباً رسمياً وليس فعلاً إنسانياً، استخدام الذكاء الاصطناعي يعزز فعالية خدمة كبار السن، والعمل الحر يمثل خياراً مستداماً بديلاً عن الوظائف الحكومية.

وبهذه المناسبة، قال خالد النعيمي: «تضع دولة الإمارات الشباب في صميم خططها التنموية، عبر توفير بيئات تفاعلية تتيح لهم التفكير والمناقشة العلمية، من خلال مساحات حوارية تمكنهم من التعبير عن أفكارهم ومناقشة القضايا المعاصرة، وهو ما يسهم في صقل قدراتهم البحثية.

وهذه التجارب تعزز دور الشباب من تطوير مهارات حل المشكلات، التحليل المنطقي، واتخاذ القرار المبني على الأدلة، وهو ما يؤهلهم ليكونوا قادة قادرين على إحداث التغيير الإيجابي في المستقبل».

وتوج النعيمي، فريق كلية الشرطة في أبوظبي الفائز ببطولة المناظرات الجامعية 2025، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالحماس والفخر، حيث أبدع أعضاء الفريق في عرض قدراتهم على التحليل والتفكير النقدي، وإدارة الحوار.

كما حصدت عدة جامعات مشارِكة جوائز مميزة، إذ فازت جامعة خورفكان بجائزة الجامعة الأكثر تفاعلاً، ونالت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون في دبي جائزة أقوى حجة منطقية، فيما حصلت كليات التقنية العليا على جائزة التميّز في التأثير الخطابي، أما جائزة أفضل متحدث فردي فقد كانت من نصيب أسماء عمر الزرعوني من جامعة أم القيوين.