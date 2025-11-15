قمة «بريدج» تستقطب 430 متحدثاً و1200 رئيس تنفيذي و260 وكالة إعلانية و5 آلاف إعلامي

كشفت قمة «بريدج 2025» – الحدث العالمي الأضخم والأكثر تنوعاً في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه – أن عدد المتحدثين المعتمدين للمشاركة في دورتها الأولى وصل إلى 430 متحدثاً من 45 دولة.

وأعلنت استقطابها 1200 رئيس تنفيذي من كبرى الشركات العالمية في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا والترفيه، إلى جانب 260 وكالة إعلانية دولية ومحلية، وقرابة 5000 إعلامي وصحفي من مختلف أنحاء العالم لتغطية فعالياتها، مؤكدة بذلك مكانتها كأكبر التجمعات المهنية في تاريخ هذه الصناعات.

وأعلنت القمة عن مشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من قطاعات الإعلام، والتقنيات الإبداعية، وصناعة الألعاب، والموسيقى، والذكاء الاصطناعي، ومنصات المحتوى والمواهب.

كما أطلقت التطبيق الذكي الرسمي الخاص للقمة، الذي يسهل على المشاركين تصفح الجلسات وجدولة لقاءاتهم وتنظيم تجربتهم اليومية داخل الحدث.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أكثر من مئة من صناع المحتوى من مختلف المنصات، بمعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس «بريدج»، والدكتور جمال محمد الكعبي، نائب رئيس بريدج، وشهد الإعلان عن تفاصيل برنامج القمة ومبادراتها التقنية وأحدث أرقام المشاركة الدولية.

حيث تقام دورتها الأولى من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة أكثر من 60 ألف مشارك من 132 دولة، على مساحة تتجاوز 1.65 مليون قدم مربع، وتضم سبعة مسارات رئيسية تمثل الخريطة الكاملة لاقتصاد المحتوى العالمي.

وتشمل الإعلام، واقتصاد صناعة المحتوى، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والتسويق، وصناعة الصورة (السينما والإنتاج المرئي).

أكد معالي عبدالله آل حامد، أن دولة الإمارات أدركت منذ مرحلة مبكرة أن الإعلام رافد أساسي للتنمية المستدامة ومنصة لبناء الفكر وتعزيز الحوار وقيم الحرية المسؤولة، لذلك استثمرت بقوة في بناء بنية إعلامية متطورة، ترسخ معايير المهنية والابتكار.

وتجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً للإعلام المتقدم القادر على مواجهة تحديات العصر، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وتحقيق تأثير إيجابي مستدام على المجتمعات.

وتابع معاليه: تأتي قمة بريدج اليوم لتجسد هذه الرؤية عملياً، من خلال خلق منصة عالمية تعزز التنوع والشمول وتدعم الابتكار في كل أركان صناعة الإعلام، وتمكن صناع المحتوى والمهنيين والإعلاميين من اكتساب أدوات جديدة لرسم ملامح المستقبل الإعلامي، بما يضمن استدامته ويعزز أثره الإيجابي على الإنسانية.

بدوره، تحدث الدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس بريدج، عن المسارات التي تتوزع عليها فعاليات وجلسات القمة، قائلاً: «لم نختر هذه المسارات لأنها قطاعات فحسب، بل لأنها تمثل النظام الفعلي الذي يصنع منه التأثير العالمي. اليوم، لم نعد نعيش في زمن الصناعات المنفصلة.

فالأغنية تبنى بالبيانات، والفيلم ينتشر عبر الخوارزميات، والمنصة تحول المبدعين إلى نجوم، واللعبة تبني مجتمعات، والمؤثر يخلق اقتصاداً».

وتابع: «لذلك كان هدفنا أن نستحدث 7 نقاط اتصال تعمل كمنظومة واحدة: أن يطور التقني أدوات تخدم الإعلامي، وأن يفكر الموسيقي بعقل صانع المحتوى، وأن تتداخل الألعاب مع السرد والفن والتسويق، وأن يفهم المسوق نبض المنصات قبل حملاته، وأن يعيد الإعلام بناء قصته وفق منطق الجمهور».

تطبيق

وأطلقت القمة التطبيق الذكي الرسمي «Bridge App» الذي يشكل منصة متكاملة لإدارة تجربة الحضور والمشاركة، ويتيح للمستخدمين استعراض الجدول الكامل للجلسات والورش والفعاليات، وإنشاء جدول شخصي للحضور، وحجز الاجتماعات، ومتابعة البث الحي، والحصول على التحديثات والتنبيهات اللحظية.

كما يتضمن التطبيق مساعداً ذكياً مدمجاً يقترح الجلسات والفرص المناسبة وفق اهتمامات كل مستخدم، مع إمكانية تدوين الملاحظات وحفظها في مكتبة رقمية منظمة، ويجسد هذا الإطلاق رؤية «بريدج» في بناء منظومة تواصل مستمرة تتجاوز أيام القمة، وتحول المشاركة إلى تجربة مهنية طويلة الأمد.

ويمتد برنامج القمة على مدى ثلاثة أيام، يشهد خلالها المشاركون أكثر من 300 فعالية تجمع الحوار، والتعلم التطبيقي، وبناء العلاقات المهنية، والعروض الإبداعية.

ويشمل البرنامج أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وفرعية تبحث في آفاق الإعلام والمحتوى والترفيه والتقنيات الإبداعية، إلى جانب 15 حلقة نقاش تنفيذية مغلقة (Roundtables) تجمع قيادات حكومية وشخصيات رفيعة من القطاع الخاص، و20 ورشة عمل متقدمة تقدم تعلماً تطبيقياً مباشراً على يد خبراء عالميين.

كما تنظم ضمن القمة نحو 15 فعالية تواصل بين المشاركين من المسارات السبعة (Meetups)، مصممة لربط المبدعين برواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، بما يحول القمة إلى مساحة تلاقٍ حقيقية بين مختلف أطراف منظومة المحتوى، وتختتم فعاليات كل يوم بمجموعة من العروض الحية التي تمزج بين الفن والترفيه والإبداع، من Stand-up Comedy إلى الحفلات والعروض الموسيقية.

1000 طلب

وعلى صعيد المشاركة التجارية، أوضحت القمة أنها تلقت أكثر من ألف طلب للمشاركة كعارض من شركات عاملة في قطاعات الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، والإنتاج، والذكاء الاصطناعي، والتقنية، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية.

كما تستضيف القمة أكثر من 100 شركة ناشئة ضمن منصة «Startup Hub»، التي تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال عرض مشاريعهم أمام المستثمرين والشركاء العالميين، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الإعلام والتقنية والترفيه.