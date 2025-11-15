مؤتمر في أبوظبي يناقش استراتيجيات توظيف التكنولوجيا بالعمل التمريضي

شهد المؤتمر السنوي الثاني للتمريض مناقشة استراتيجيات توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل التمريضي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الممرضين والممرضات، وتحسين تجربة المريض، ومواكبة التحول الرقمي السريع الذي تشهده الدولة، إلى جانب الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتطبيق أحدث الحلول الذكية في القطاع الصحي.

وقد شارك في المؤتمر، الذي اختتم أعماله، أمس، في أبوظبي، تحت شعار «الممرض الذكي»، بتنظيم من كليفلاند كلينك أبوظبي بالشراكة مع مكتب فخر الوطن، نخبة من القيادات والخبراء الدوليين في القطاع الصحي.

وقالت إليزابيث جوفيرو، الرئيس التنفيذي للتمريض في كليفلاند كلينك - أبوظبي، إن المؤتمر يمثل تجسيداً لالتزام المستشفى بدعم رؤية الإمارات في بناء منظومة صحية متقدمة تقوم على المعرفة والابتكار والإنسانية، مشيرة إلى أن الكوادر التمريضية في الدولة أثبتت قدرتها على قيادة مستقبل الرعاية الصحية الذكية بكفاءة ومهارة عالية.

وأضافت أن شعار المؤتمر «الممرض الذكي» يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في العمل التمريضي.