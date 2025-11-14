ذياب بن محمد يكرم الفائزين بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، الفائزين في الدورة الثالثة من الجائزة الأولى من نوعها في الدولة لتكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة، خلال حفل نظمته الوزارة في مركز أدنيك أبوظبي.
وكرم خلال الحفل 100 فائز من نحو 18,000 طلب ترشح تلقتها الجائزة في هذه الدورة، واختير الفائزون بناء على نتائج تقييم لجان مختصة وفق معايير حوكمة شاملة تتسم بالدقة والشفافية والنزاهة، وفقاً لمعايير التوظيف والتمكين، والصحة والسلامة المهنية، والإبداع والابتكار، واستقطاب المهارات والمسؤولية المجتمعية، ومعايير أخرى لكل فئة من فئات الجائزة البالغ عددها خمس فئات.
والتي كانت محفزاً للنتائج التي حققتها الجائزة في دوراتها المتعاقبة، وملهماً لاستدامتها، كونها تسهم بفاعلية في جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.