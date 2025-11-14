ذياب بن محمد يكرم الفائزين بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، الفائزين في الدورة الثالثة من الجائزة الأولى من نوعها في الدولة لتكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة، خلال حفل نظمته الوزارة في مركز أدنيك أبوظبي.

وكرم خلال الحفل 100 فائز من نحو 18,000 طلب ترشح تلقتها الجائزة في هذه الدورة، واختير الفائزون بناء على نتائج تقييم لجان مختصة وفق معايير حوكمة شاملة تتسم بالدقة والشفافية والنزاهة، وفقاً لمعايير التوظيف والتمكين، والصحة والسلامة المهنية، والإبداع والابتكار، واستقطاب المهارات والمسؤولية المجتمعية، ومعايير أخرى لكل فئة من فئات الجائزة البالغ عددها خمس فئات.

وتوجه معالي الدكتور عبدالرحمن العور بالشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على الرعاية المستدامة لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل منذ انطلاقتها.

والتي كانت محفزاً للنتائج التي حققتها الجائزة في دوراتها المتعاقبة، وملهماً لاستدامتها، كونها تسهم بفاعلية في جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وهنأ معاليه في كلمته خلال الحفل الفائزين، متوجهاً بالشكر لكل من ترشح لها، خصوصاً في ظل تقارب ملفات المشاركين التي تطلبت جهداً كبيراً ومعايير حوكمة دقيقة وشفافة لاتخاذ القرار العادل، وأشاد بشركاء الوزارة من الرعاة في القطاع الخاص ولجان التحكيم وكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة من الجائزة.

10 فئات

وكرمت خلال الحفل الشركات الفائزة في فئة «الشركات» الرئيسية، التي تمنح للشركات الرائدة في سوق العمل، ضمن 10 فئات فرعية، بناء على نتائج التقييم، من أصل 11 فئة فرعية مخصصة لفئة الشركات.