مهرجان أم الإمارات ينطلق احتفالاً بعيد الاتحاد في العين والظفرة 28 نوفمبر

تنطلق في كل من العين والظفرة فعاليات مهرجان أم الإمارات بنسخته الجديدة، تحت شعار «فوق الخيال»، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل، احتفاء بعيد الاتحاد.

ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات العائلية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة «براغ» لتنظيم المهرجانات، ويقدم في نسخته لهذا العام تجربة عائلية متكاملة تمتد على مدى 5 أيام متواصلة تجمع بين الترفيه والفنون والثقافة والمأكولات، وسط أجواء تعكس روح الفخر والانتماء الوطني.

وتقام فعاليات المهرجان في ساحل المغيرة بالظفرة، والعين سكوير، وتستقبل الوجهتان الزوار يومياً اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء في الظفرة، ومن الرابعة عصراً حتى منتصف الليل في العين.

وتتضمن فعاليات المهرجان باقة واسعة من الأنشطة التفاعلية والعروض الحية التي يقدمها فنانون محليون وعالميون، إلى جانب ألعاب الكرنفال، علاوة على باقة متنوعة من الألعاب التفاعلية والمناطق الإبداعية المخصصة للصغار، إضافة إلى خيارات متنوعة من المأكولات التي تقدمها علامات تجارية محلية وعالمية.

ويحظى الزوار في كل من العين والظفرة بفرصة الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المبهرة التي تضيء سماء المدينتين في ختام كل أمسية احتفاء بعيد الاتحاد.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة تحتفي بالثقافة والترفيه العائلي وترسخ القيم الوطنية.